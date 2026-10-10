Scott McTominay potrebbe tornare in campo già questa sera contro il Frosinone. A quanto si apprende, Massimiliano Allegri sta valutando la possibilità di utilizzare il centrocampista scozzese per "venti o addirittura trenta minuti" nel match che inaugura il ciclo di nove partite in un mese per il Napoli. Il certificato di idoneità sportiva di McTominay è arrivato soltanto tre giorni fa, dettaglio che aggiunge cautela sulle sue condizioni fisiche e che rende il suo rientro una "notizia ansiogena", come osservato da alcune ricostruzioni.

Il tecnico azzurro si mostra comunque ottimista sulla situazione degli infortunati, comunicando che il "barometro" degli indisponibili sembra orientarsi verso il miglioramento. Il ritorno di Scott McTominay potrebbe dunque offrire nuove soluzioni in un momento in cui gli azzurri sono chiamati ad affrontare un vero e proprio tour de force tra Serie A e Champions League.

Per approfondire il tema del rientro del centrocampista scozzese e le richieste di Allegri, rimandiamo all’articolo correlato McTominay, pressing Napoli: Allegri gli chiede di bruciare le tappe. Ulteriori dettagli sulla sua convocazione sono disponibili qui: Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva.