Scott McTominay ha ricevuto dal Napoli la richiesta di accelerare il recupero per essere subito a disposizione di Massimiliano Allegri. A riferirlo è La Repubblica, secondo cui il club azzurro vive un momento delicato della stagione, aggravato dai numerosi infortuni, ed è chiamato ad affrontare ben 9 partite in meno di un mese tra Serie A e Champions League.

Il centrocampista scozzese, reduce da un intervento di ablazione per una lieve aritmia effettuato un mese fa in Inghilterra, ha da poco ottenuto l’idoneità agonistica dallo staff medico. Questo via libera ha permesso a McTominay di rientrare in gruppo a Castel Volturno, chiudendo una parentesi che si era aperta a fine agosto e rappresentava una preoccupazione nello spogliatoio azzurro.

"Per questo a McTominay sarà chiesto di bruciare le tappe", anticipa il quotidiano, sottolineando come il contributo dello scozzese sia considerato fondamentale tanto da Allegri quanto dalla società partenopea. Grazie al suo rientro, il Napoli può contare su un valore aggiunto per dare equilibrio ed esperienza a un organico ridotto dalle assenze.

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Il tecnico dovrà però gestire con attenzione il suo reintegro: l’idoneità è un passo decisivo, ma la condizione atletica e i minutaggi andranno costruiti gradualmente per evitare rischi. Nelle intenzioni dello staff, McTominay potrà essere utilizzato già nelle prossime sfide, a partire da quella contro il Frosinone.

Per ulteriori dettagli sul ritorno in gruppo dello scozzese, è disponibile l’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.