Mathias Olivera potrebbe tornare a disposizione del Napoli entro una settimana. Stando a quanto si apprende, il difensore uruguaiano, fermato recentemente per una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante gli impegni con la Nazionale, sta accelerando i tempi per il suo rientro in campo.

Le ultime indicazioni parlano di progressi nel percorso di recupero: l’obiettivo dello staff medico e tecnico partenopeo sarebbe quello di avere Olivera tra i convocati già per la prossima sfida di Serie A contro il Venezia, in programma sabato. Si tratterebbe di un ritorno importante per la rosa del Napoli, che nelle ultime settimane ha affrontato diverse assenze sulle corsie esterne.

Dopo i segnali positivi avuti anche da Frank Zambo Anguissa, la situazione dell’infermeria sembra andare verso un progressivo svuotamento, restituendo al tecnico ulteriori soluzioni in vista dei prossimi impegni di campionato.