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Mathias Olivera, recupero vicino: rientro possibile contro il Venezia

Mathias Olivera recupero vicino: il difensore potrebbe tornare già contro il Venezia. Ecco i dettagli sui tempi di rientro in casa Napoli.

di · 1 min
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fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Mathias Olivera si è fermato per una lesione durante gli impegni con la nazionale
  • Il rientro di Olivera è previsto entro una settimana secondo indiscrezioni
  • Obiettivo del Napoli averlo tra i convocati contro il Venezia sabato

Mathias Olivera potrebbe tornare a disposizione del Napoli entro una settimana. Stando a quanto si apprende, il difensore uruguaiano, fermato recentemente per una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante gli impegni con la Nazionale, sta accelerando i tempi per il suo rientro in campo.

Le ultime indicazioni parlano di progressi nel percorso di recupero: l’obiettivo dello staff medico e tecnico partenopeo sarebbe quello di avere Olivera tra i convocati già per la prossima sfida di Serie A contro il Venezia, in programma sabato. Si tratterebbe di un ritorno importante per la rosa del Napoli, che nelle ultime settimane ha affrontato diverse assenze sulle corsie esterne.

Dopo i segnali positivi avuti anche da Frank Zambo Anguissa, la situazione dell’infermeria sembra andare verso un progressivo svuotamento, restituendo al tecnico ulteriori soluzioni in vista dei prossimi impegni di campionato.

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