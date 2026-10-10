Gli aggiornamenti sugli infortuni Napoli indicano che Alisson, Favasuli e Vergara sono attesi al rientro a novembre, mentre Alessandro Buongiorno sarà l’ultimo tra i calciatori fermi ai box a tornare in campo. A quanto si apprende, Alisson avrà bisogno ancora di qualche settimana prima di essere nuovamente a disposizione dello staff tecnico, ma il suo rientro non è previsto tra molto.

Per Favasuli e Vergara, entrambi infortunatisi rispettivamente con l’Under 21 e con la Nazionale maggiore durante gli impegni internazionali, il recupero dovrebbe richiedere circa un mese. Stando alle tempistiche, la loro presenza è ipotizzata dopo la seconda sosta del campionato, cioè per il match Napoli-Torino del 21 novembre.

Secondo alcune ricostruzioni, l’ultimo a rientrare sarà Buongiorno, fuori dal gruppo dal termine dell’estate per via di un intervento chirurgico alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il percorso riabilitativo del difensore è quindi ancora in corso e il suo recupero si preannuncia più lungo.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di Favasuli e Vergara, è disponibile l’approfondimento sugli stop e i rientri previsti dopo la sosta.