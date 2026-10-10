Rasmus Hojlund si è reso protagonista di un gesto significativo durante Napoli-Frosinone, in occasione del rigore deciso da Kevin De Bruyne. Il penalty, assegnato inizialmente alla punta danese, è stato da lui calciato ma senza successo: il tiro è stato parato o finito fuori. Tuttavia, l’arbitro ha ordinato la ripetizione della battuta a causa di un’irregolarità commessa da un giocatore del Frosinone entrato in area prima del fischio.

A quel punto, stando a quanto si apprende, Hojlund ha scelto di lasciare il pallone a De Bruyne. Il belga ha realizzato il gol con freddezza, portando il Napoli in vantaggio e facendo esplodere lo Stadio Diego Armando Maradona di entusiasmo.

Dopo la rete, Hojlund ha tirato un sospiro di sollievo e si è diretto verso la panchina per abbracciare Massimiliano Allegri, segnalando la tensione e la partecipazione emotiva alla situazione.

Questo episodio, avvenuto nel corso di un match molto combattuto, ha evidenziato lo spirito di squadra e il fair play all’interno del gruppo azzurro.