Angelo Forgione, giornalista e scrittore, si è soffermato sulla sfida Napoli-Frosinone, sottolineando l’importanza di un approccio deciso da parte degli azzurri. In vista del prossimo turno di campionato al Diego Armando Maradona, tutta la pressione è sul Napoli chiamato a vincere e a non perdere altro terreno in classifica.

"Non voglio neanche pensare che il Napoli, in casa e con la necessità di fare tre punti, possa mostrare passività. È una partita nella quale devi essere assolutamente proattivo e devi aggredire. Non puoi spaventarti davanti al Frosinone: rispetto sì, timore certamente no", ha dichiarato Forgione, stando a quanto si apprende da ambienti vicini al club partenopeo.

Secondo il giornalista, la formazione azzurra dovrà gestire il gioco fin dai primi minuti e mostrare grande decisione: "Bisogna entrare in campo con grande decisione e aggredire la partita, perché il Napoli è il Napoli e, con tutto il rispetto, il Frosinone è il Frosinone".

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Sul possibile cambio di sistema e la posizione di Højlund, Forgione ha indicato come sia importante la mentalità oltre alla disposizione in campo: "È sicuramente una questione di mentalità, ma anche di proposta di gioco… Se Højlund è il tuo finalizzatore devi trovare il modo di metterlo nelle condizioni di finalizzare".

Forgione si è espresso anche sul ruolo dell’allenatore nel trasmettere i giusti input durante la partita e la settimana: "Se determinati input non vengono recepiti, credo che anche Allegri debba fare autocritica e provare a trasmetterli diversamente".

Per un’analisi tecnica sulla gara è possibile approfondire nel contributo di Gaito: “Napoli deve dominare, Frosinone squadra che pressa come una big” e leggere le parole dell’allenatore nella conferenza stampa Allegri Napoli Frosinone.