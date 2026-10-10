Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha commentato la situazione degli infortuni nel Napoli, soffermandosi in particolare su quelli che hanno colpito Favasuli e Vergara nelle ultime settimane. A quanto si apprende, entrambi i calciatori avrebbero riportato problemi di una certa entità: “Favasuli e Vergara si sono infortunati seriamente”, sottolinea Pastore, evidenziando come la squadra sia stata particolarmente sfortunata in questa fase della stagione.

Stando a quanto filtra, la situazione avrebbe portato a riflettere sull’opportunità di una verifica approfondita con lo staff medico: “Con il Napoli colpito così, farei valutazioni con lo staff medico”, aggiunge il giornalista. L’analisi si allarga anche all’organizzazione generale del calendario calcistico: “Io accorperei tutte le partite in un mese, specialmente quando non ci sono Mondiali o Europei”, un suggerimento che punta a contenere il rischio di infortuni in una stagione già segnata da numerose defezioni importanti.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di Vergara, è possibile consultare l’approfondimento sull’infortunio e sui tempi di recupero e la diagnosi relativa alla lesione muscolare.