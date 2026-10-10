Emanuele Rao ha segnato il suo primo gol in Serie B con la maglia del Pisa nella netta vittoria esterna per 0-3 contro il Vicenza, gara valida per la sesta giornata di campionato disputata allo Stadio Romeo Menti.

L’attaccante classe 2006, di proprietà del Napoli e in prestito in Toscana dopo l’esperienza al Bari, è subentrato al 72′ al posto di Tramoni. Nei minuti finali, Rao ha fornito un contributo significativo dando freschezza e concretezza all’attacco nerazzurro. Al 92′, servito da Marras, ha chiuso il risultato segnando la terza rete della partita e trovando così la sua prima realizzazione ufficiale con il Pisa.

Per Rao, che era andato a segno in precedenza anche con la Nazionale Under 20 nell’amichevole contro la Francia, si tratta della quarta presenza in questa stagione tra campionato e coppe. Il gol arriva in un momento in cui la squadra di Paolo Bianco era alla ricerca di alternative offensive, confermando la crescita del giovane attaccante nel contesto della Serie B.

La prestazione, maturata in pochi minuti di gioco, ha evidenziato qualità d’inserimento e lucidità sotto porta, lanciando segnali positivi in vista delle prossime gare sia per il Pisa che per il Napoli, proprietario del cartellino.