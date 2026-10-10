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Diritti TV Serie A, Antitrust: “Stop esclusive e prezzi più bassi”

Diritti TV Serie A: l'Antitrust chiede meno esclusive e prezzi più bassi per i tifosi in vista dei nuovi bandi dal 2029.

di · 1 min
Diritti TV Serie A, Antitrust: “Stop esclusive e prezzi più bassi”
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IN BREVE
  • L’Antitrust chiede meno esclusive e prezzi più bassi per i diritti TV Serie A
  • Nuovi bandi previsti per il ciclo 2029-2034 del campionato italiano
  • Equità e trasparenza raccomandate tra gli operatori del settore
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso un monito in vista della prossima vendita dei diritti TV della Serie A per il periodo 2029-2034. A quanto si apprende, l’Antitrust ha comunicato una serie di indicazioni alla Lega Serie A, tra cui la richiesta di limitare le esclusive e abbassare i prezzi per i consumatori finali.

L’organo regolatore sottolinea la necessità di maggiore "equità, trasparenza e non discriminazione" tra gli operatori, indicando che una parte importante dell’offerta dovrebbe permettere agli spettatori di scegliere tra diversi broadcaster. Attualmente la Serie A incassa circa 900 milioni di euro all’anno dai diritti, ma la strategia per il futuro dovrà mediare tra l’incremento degli introiti e le nuove linee-guida per tutelare il pubblico.

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