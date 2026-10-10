Kevin De Bruyne potrebbe essere schierato per la prima volta al fianco di Stanislav Lobotka a centrocampo nella sfida di Serie A tra SSC Napoli e Frosinone prevista allo stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto si apprende, l’allenatore Massimiliano Allegri valuta questa soluzione inedita per la costruzione del gioco azzurro, con l’obiettivo di aumentare qualità e visione in mediana.

Nella formazione titolare potrebbe trovare spazio anche Benoît Badiashile, con Amir Rrahmani e Rafa Marin a comporre il reparto difensivo. La squadra dovrebbe disporre una linea a cinque in fase di non possesso, completata dagli esterni Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola, quest’ultimo pienamente recuperato per la gara. Una novità importante riguarda Matteo Politano: l’esterno d’attacco dovrebbe partire dalla panchina, non essendo al meglio della condizione e con la prospettiva della gara di Champions League contro il Villarreal in programma martedì. Anche Billy Gilmour potrebbe rifiatare inizialmente, lasciando spazio alla coppia De Bruyne-Lobotka nella zona nevralgica del campo.

Secondo alcune ricostruzioni, il tandem offensivo potrebbe vedere finalmente il ritorno in contemporanea di David Neres e Noa Lang, pronti ad animare l’attacco azzurro dal primo minuto. Maggiori dettagli sulla probabile formazione sono disponibili nell’approfondimento dedicato a Lucca titolare Frosinone, Allegri passa alla difesa a tre: Spinazzola recuperato.

Mentre si attende la decisione definitiva sulle scelte di formazione, queste ipotesi rappresentano le principali novità studiate da Allegri per la sfida al Frosinone.