Il rendimento di Kevin De Bruyne con la Nazionale accende l’interesse del Napoli in questo avvio di stagione. Il centrocampista belga sta vivendo un momento di grande forma con la sua selezione, suscitando qualche riflessione nell’ambiente azzurro, a quanto si apprende da alcune ricostruzioni.

Dopo cinque giornate di Serie A, il Napoli è stato penalizzato dagli infortuni, una situazione che ricorda quella vissuta nella scorsa stagione e che influisce sulle scelte di Massimiliano Allegri. La squadra azzurra attende miglioramenti anche dal mercato di gennaio, mentre la distanza rispetto alle dirette concorrenti si è già fatta sentire.

Il buon momento di De Bruyne in maglia belga viene visto come un motivo per "autorizzare" un po’ di gelosia in casa Napoli. Nel frattempo, si segnala l’assenza di Vergara, la cui presenza era attesa per verificare la sua crescita, e viene descritto il prossimo avversario Frosinone come un "trappolone" per il gioco leggero e pungente.

Per approfondire il tema del centrocampista belga e le sue recenti dichiarazioni, si rimanda all’articolo sulle sue preferenze tattiche: De Bruyne: “Lo stile di Van Bommel mi si addice più di quello di Allegri”. Sugli ultimi aggiornamenti sugli infortuni del Napoli è disponibile un approfondimento: Emergenza infortuni Napoli: Allegri si avvicina alla sfida con il Frosinone.