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De Bruyne, rendimento in Nazionale: Napoli guarda con attenzione

De Bruyne, rendimento in Nazionale: il centrocampista brilla e il Napoli valuta possibili sviluppi in vista del mercato.

di · 1 min
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De Bruyne, rendimento in Nazionale: Napoli guarda con attenzione
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IN BREVE
  • Kevin De Bruyne brilla con la Nazionale belga in questo inizio di stagione
  • Il Napoli risente di diversi infortuni e riflette sulle mosse future in Serie A
  • La prestazione di De Bruyne induce l'ambiente azzurro a seguire con attenzione la sua situazione

Il rendimento di Kevin De Bruyne con la Nazionale accende l’interesse del Napoli in questo avvio di stagione. Il centrocampista belga sta vivendo un momento di grande forma con la sua selezione, suscitando qualche riflessione nell’ambiente azzurro, a quanto si apprende da alcune ricostruzioni.

Dopo cinque giornate di Serie A, il Napoli è stato penalizzato dagli infortuni, una situazione che ricorda quella vissuta nella scorsa stagione e che influisce sulle scelte di Massimiliano Allegri. La squadra azzurra attende miglioramenti anche dal mercato di gennaio, mentre la distanza rispetto alle dirette concorrenti si è già fatta sentire.

Il buon momento di De Bruyne in maglia belga viene visto come un motivo per "autorizzare" un po’ di gelosia in casa Napoli. Nel frattempo, si segnala l’assenza di Vergara, la cui presenza era attesa per verificare la sua crescita, e viene descritto il prossimo avversario Frosinone come un "trappolone" per il gioco leggero e pungente.

Per approfondire il tema del centrocampista belga e le sue recenti dichiarazioni, si rimanda all’articolo sulle sue preferenze tattiche: De Bruyne: “Lo stile di Van Bommel mi si addice più di quello di Allegri”. Sugli ultimi aggiornamenti sugli infortuni del Napoli è disponibile un approfondimento: Emergenza infortuni Napoli: Allegri si avvicina alla sfida con il Frosinone.

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