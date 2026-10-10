Kevin De Bruyne ha confermato il suo stato di forma nel successo del Napoli contro il Frosinone, realizzando una doppietta e ricevendo il premio come Panini Player of the Match. Al termine della gara, il centrocampista ha parlato sia a Sky Sport che a DAZN, svelando dettagli sulla sua posizione preferita in campo e sul discusso episodio del rigore.

“Fin quando non lascerò il calcio proverò a prendere il più possibile, perché questo sport mi diverte. Non penso di essere come il vino, perché ero molto meglio 10 anni fa, ma i ragazzi mi stanno aiutando. Abbiamo visto calciare a Hojlund tanti rigori e pensavo potesse segnarlo, è importante per gli attaccanti trovare il gol per questo gli ho dato il pallone. Poi Allegri ci ha detto di cambiare, ma ci saranno occasioni per lui”, ha dichiarato De Bruyne a DAZN.

Allegri, De Bruyne e la gestione del rigore

Il momento decisivo si è consumato al 29′ del primo tempo. Secondo quanto raccontato da Massimo Ugolini di Sky Sport a bordocampo, Massimiliano Allegri non avrebbe gradito la scelta dei calciatori di affidare il primo penalty a Rasmus Hojlund e avrebbe domandato “Perché non lo calcia Kevin?”. Al momento dell’errore di Hojlund, Allegri sarebbe quasi entrato in campo, urlando ‘Kevin, Kevin!’ per ribadire che il rigorista designato era De Bruyne. Dopo la ripetizione concessa per posizione irregolare, è stato proprio il belga a presentarsi dal dischetto, realizzando la rete del vantaggio e confermando così la preferenza del tecnico. Il tutto si è poi chiuso con l’abbraccio tra Allegri e Hojlund che ha sancito la serenità nello spogliatoio dopo un confronto sulle gerarchie.

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Nel post-partita, Allegri ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport e DAZN: “Hojlund mi ha detto che è stato Kevin a dargli la palla sul rigore e io gli ho detto che gliela deve ridare”. Inoltre, il tecnico ha confermato di vedere De Bruyne più efficace in una posizione arretrata, pur riconoscendo la voglia del belga di operare più vicino alla porta avversaria: “Se si mette a giocare da play la carriera la allunga, ma lui vuole divertirsi davanti”. Approfondimenti tecnici sulla posizione del giocatore sono disponibili qui: Allegri: “De Bruyne può fare bene nel nuovo ruolo”.

Il gruppo Napoli e la risposta sul campo

La vittoria netta contro il Frosinone, con le conferme di Badiashile e il ritorno di De Bruyne, rafforza il morale e la posizione del Napoli in classifica. Allegri ha rimarcato l’apporto di uomini chiave come Di Lorenzo e Noa Lang, e chiarito che errori singoli, come quello di Badiashile, non cambiano le gerarchie se la risposta della squadra è positiva.