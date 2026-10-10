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De Bruyne Napoli Frosinone: doppietta, assist e numeri da leader nel 3-0

De Bruyne Napoli Frosinone: doppietta, assist e 9 palloni recuperati nel 3-0. Tutte le statistiche e le pagelle degli azzurri.

di · · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • De Bruyne firma due gol, serve 2 passaggi chiave e recupera 9 palloni col Frosinone
  • Il belga realizza 44 passaggi precisi su 57, raggiungendo 1,33 xG nella vittoria
  • Allegri schiera un Napoli offensivo, Badiashile e Lang convincono nelle rispettive prove
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Kevin De Bruyne guida il Napoli al successo per 3-0 contro il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. Il centrocampista belga è stato decisivo con una doppietta e una prestazione ricca di numeri: si registra infatti un totale di 2 gol, 2 passaggi chiave, 44 passaggi riusciti su 57, un dato di 1,33 xG, 2 tiri in porta e ben 9 palloni recuperati. Questi dati, secondo alcune ricostruzioni e raccolte statistiche, confermano la prova di alto livello dell’ex Manchester City in cabina di regia e nelle proiezioni offensive, oltre che nella fase di recupero palla.

De Bruyne ha lasciato il primo rigore a Hojlund, che ha calciato e si è fatto respingere, segnando poi sulla ripetizione. La seconda rete è arrivata dopo un inserimento centrale. Il voto agli azzurri premia il belga con un 8 in pagella, il più alto.

Insieme a lui si mettono in evidenza Di Lorenzo (6,5, assist e presenza costante in entrambe le fasi) e Lang, autore del gol che ha sbloccato la partita (qui le pagelle complete).

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In difesa, Badiashile (6,5), alla prima da titolare col Napoli, prende le misure a Ghedjemis e guadagna la definizione di "Nickel" come si usa in Francia, per una prestazione impeccabile. Lobotka (6,5) contribuisce con efficacia davanti alla difesa. Da segnalare il rientro dal 1′ di McTominay e il debutto stagionale di Giovane, che serve l’assist per il terzo gol. Hojlund, a cui viene concesso il primo rigore, colpisce anche un palo e strappa la sufficienza.

Massimiliano Allegri ha schierato una formazione a trazione anteriore e riceve un 7 in pagella per l’approccio offensivo e la gestione della gara. Il Napoli sale così con autorevolezza in classifica dopo questo successo marcato dai suoi nuovi leader tecnici.

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