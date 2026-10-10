David Neres si sta mettendo in evidenza durante gli allenamenti a Castel Volturno mostrando non solo tecnica e dribbling, ma anche una sorprendente determinazione nella fase difensiva. A quanto si apprende, l’esterno brasiliano ha fatto registrare nelle recenti sessioni un atteggiamento particolarmente grintoso nelle partitelle in famiglia, caratterizzato da scivolate e rapidi recuperi del pallone.

Stando a quanto filtra dall’ambiente Napoli, il giocatore ex Benfica si è distinto per dedizione e capacità di sacrificio, intervenendo nei contrasti come un vero terzino e supportando con intensità la linea mediana. Un atteggiamento da "difensore aggiunto" che testimonia una condizione fisica e mentale in crescita per Neres.

Questo spirito potrebbe rappresentare una risorsa in più per Massimiliano Allegri in vista della sfida casalinga con il Frosinone, offrendo equilibrio alla squadra e aumentando le possibilità dell’esterno di conquistare spazio dal primo minuto o incidere a gara in corso sotto le luci del Maradona.