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David Neres, difesa e grinta in allenamento prima di Napoli-Frosinone

David Neres, allenamento in modalità difensiva a Castel Volturno: grinta e impegno crescenti in vista di Napoli-Frosinone.

di · 1 min
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David Neres, difesa e grinta in allenamento prima di Napoli-Frosinone
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IN BREVE
  • David Neres si distingue in allenamento con intensità e recuperi difensivi
  • Il brasiliano mostra grinta nelle partitelle pre Napoli-Frosinone
  • Cresce la sua candidatura per una maglia da titolare secondo indiscrezioni

David Neres si sta mettendo in evidenza durante gli allenamenti a Castel Volturno mostrando non solo tecnica e dribbling, ma anche una sorprendente determinazione nella fase difensiva. A quanto si apprende, l’esterno brasiliano ha fatto registrare nelle recenti sessioni un atteggiamento particolarmente grintoso nelle partitelle in famiglia, caratterizzato da scivolate e rapidi recuperi del pallone.

Stando a quanto filtra dall’ambiente Napoli, il giocatore ex Benfica si è distinto per dedizione e capacità di sacrificio, intervenendo nei contrasti come un vero terzino e supportando con intensità la linea mediana. Un atteggiamento da "difensore aggiunto" che testimonia una condizione fisica e mentale in crescita per Neres.

Questo spirito potrebbe rappresentare una risorsa in più per Massimiliano Allegri in vista della sfida casalinga con il Frosinone, offrendo equilibrio alla squadra e aumentando le possibilità dell’esterno di conquistare spazio dal primo minuto o incidere a gara in corso sotto le luci del Maradona.

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