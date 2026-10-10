Elia Caprile si sta imponendo come uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di stagione del Cagliari, avendo incassato appena due gol in campionato, contro Inter e Atalanta. La crescita dell’ex Napoli – arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 in prestito e poi riscattato per 8 milioni di euro – ha attirato l’attenzione di diversi club di vertice.

A quanto si apprende, Milan e Inter hanno già seguito il profilo di Caprile, pur senza presentare offerte concrete, soprattutto a causa delle richieste elevate da parte della società rossoblù. Al momento, non risultano trattative in corso per il rinnovo del contratto, che scade il 30 giugno 2029.

Con la scadenza nel 2029, alla fine di questa stagione Caprile entrerà nei ultimi due anni di contratto. Il futuro dell’estremo difensore potrebbe diventare argomento centrale in estate, specie se si avvierà un nuovo giro di portieri tra le big: la Juventus, per ora, si ritiene soddisfatta di Vicario, mentre la situazione a Milan e Inter resta in bilico.

Secondo alcune indiscrezioni, il Cagliari potrebbe valutare la cessione del portiere ex Napoli per una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro.