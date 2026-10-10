Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha espresso la propria soddisfazione al termine della partita vinta 3-0 contro il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo aver conquistato la prima vittoria da titolare con la maglia azzurra. Il giocatore, ai microfoni di DAZN, ha sottolineato l’importanza della gara e il valore dell’esperienza: "Sono veramente felice della prima vittoria da titolare con questa squadra. Sognavo un esordio così in uno stadio così bello e in una grande atmosfera. E’ stato un successo sicuramente meritato", ha dichiarato. La prestazione del difensore è stata positiva anche dopo una precedente uscita complicata a San Siro contro l’Inter. Come riporta Il Mattino, Badiashile ha spiegato: "Non era facile esordire contro una squadra come l’Inter, anche perché era da tanto tempo che non giocavo. Pure oggi non è stato facile fare la partita e vincerla contro questo tipo di avversario ma fortunatamente è andata bene, avanti così".

Il francese si è soffermato anche sul lavoro fatto in questi primi mesi con Massimiliano Allegri e sulla fase difensiva della squadra: "Sapevo bene che Allegri era uno dei tecnici migliori ad allenare la fase difensiva, per questo sono venuto qui. Stiamo lavorando giorno per giorno sulle mie mancanze e sto facendo il possibile per migliorare in fretta e mettermi a disposizione della squadra. Allegri predica sempre calma? Lo ripete ad ogni allenamento e anche in partita (ride ndr), ormai ci ho fatto l’abitudine".

Rispondendo a una domanda sul modulo preferito, Badiashile ha precisato: "Al Chelsea giocavo a 4, al Monaco a 3. Non bisogna tuttavia pensare a me ma al contesto di squadra. Bisogna lavorare e fare bene tutti insieme".

Per ulteriori approfondimenti sulla prestazione difensiva del centrale azzurro, è disponibile l’articolo Badiashile, boom contro il Frosinone: prestazione da protagonista nella difesa del Napoli.