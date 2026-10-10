Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha espresso la sua soddisfazione per il debutto da titolare al "Maradona", sottolineando l’importanza di lavorare quotidianamente con Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria contro il Frosinone, il francese ha parlato ai microfoni di DAZN illustrando le sensazioni della sua prima partita con gli azzurri e il rapporto costruito con il tecnico.

"Sono veramente felice di aver fatto la prima partita con il Napoli qui al Maradona. Non era facile giocare contro l’Inter, era da un po’ che non giocavo. Anche oggi non era facile ed è andata bene. Sapevo che Allegri era uno dei migliori dal punto di vista difensivo, per questo sono venuto qua e stiamo lavorando sulle mie mancanze ogni giorno facendo il possibile in allenamento", ha spiegato Badiashile.

Il difensore ha poi aggiunto un dettaglio curioso sulla comunicazione con Allegri: "Ho già imparato la parola ‘calma’ di Allegri, la ripete ogni volta in allenamento e partita". Il giocatore ha spiegato anche le sue esperienze tattiche: "Al Chelsea giocavo a quattro in difesa e al Monaco a tre, ma la cosa più importante è il contesto di squadra e non come può essere meglio per me".

Il percorso di inserimento di Badiashile nella difesa azzurra è tra i temi centrali di questa fase di stagione, come spiegato nel nostro articolo dedicato sul debutto e sulle valutazioni tattiche di Allegri.