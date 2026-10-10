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Anguissa rientro in campo, due possibili date: Villarreal o Venezia nel mirino

Anguissa rientro in campo vicino: il centrocampista può tornare con il Villarreal o, in alternativa, col Venezia. I dettagli sulle due date possibili.

di · · 1 min
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fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Anguissa può tornare in campo col Villarreal in Champions League il 13 ottobre
  • Se non dovesse recuperare in tempo, sarà pronto per Napoli-Venezia del 17 ottobre
  • Il camerunense è l'unico tra gli infortunati vicino al rientro e sarà valutato giorno per giorno

Frank Zambo Anguissa è vicino al rientro in campo e valuta due date per tornare a disposizione: la sfida di Champions League contro il Villarreal o, in alternativa, la successiva partita di Serie A contro il Venezia. Il centrocampista del Napoli, fermo da tre settimane dopo la lesione miofasciale all’adduttore destro riportata nella gara in casa della Fiorentina, sta progressivamente migliorando.

A quanto si apprende, Anguissa potrebbe essere convocato già per martedì 13 ottobre, quando gli azzurri affronteranno il Villarreal in trasferta nella seconda giornata della fase a gironi europea. Tuttavia, lo staff medico segue con attenzione l’evoluzione nelle prossime sedute: la decisione definitiva dipenderà dalle risposte del giocatore negli allenamenti prima della partenza per la Spagna.

Nel caso in cui il recupero completo non si concretizzi entro il match europeo, Anguissa dovrebbe essere disponibile per la gara di campionato contro il Venezia, in programma sabato 17 ottobre. Attualmente, tra i sei indisponibili in rosa, il camerunense è l’unico in corsa per un possibile rientro immediato e rappresenta un’opzione importante per Massimiliano Allegri in vista della serie di nove partite in poco meno di un mese.

Per approfondire il futuro del centrocampista camerunese in azzurro, si può leggere anche Anguissa: si profila un addio a gennaio, Manna pensa ai sostituti.

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