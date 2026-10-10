Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha commentato la sconfitta subita dalla sua squadra contro il Napoli al termine della gara allo Stadio Diego Armando Maradona, ai microfoni di Sky Sport e DAZN. "La vittoria del Napoli è meritata, forse il risultato è troppo ampio. Ci sono spunti per lavorare e migliorare, non siamo stati efficaci su alcune scelte, di solito siamo più pungenti e abbiamo scelte migliori. Loro ti puniscono se sbagli certe uscite", ha dichiarato Alvini, sottolineando la differenza di valori tra le due formazioni.

L’allenatore del Frosinone ha analizzato anche l’episodio del calcio di rigore che ha visto protagonista la sua squadra: "Arrabbiato per il rigore? Logico che se uno para il rigore e glielo fanno ripetere cambia l’inerzia. Ma se il piede non era sulla linea è giusto che sia andata così. Feliciani ha fatto una buona gara e mi piace, sta facendo una buona stagione". Alvini non ha voluto alimentare polemiche arbitrali, pur giudicando il rigore come "un po’ morbido, ma ci può stare".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto un’uscita sbagliata in mezzo al campo e abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo quando abbiamo avuto le occasioni per cambiare la partita non siamo stati efficaci. Le occasioni le abbiamo avute ma ci è mancata la brillantezza nelle scelte finali". Alvini si è detto consapevole che la squadra deve crescere: "Molti dei nostri hanno giocato per la prima volta al Maradona, la leggerezza c’è, ma io lo considero uno status. Abbiamo bisogno di migliorare alcune situazioni e avere più esperienza, per un approccio più efficace contro una squadra come il Napoli che è più forte anche nelle individualità".

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Sul percorso del Frosinone, Alvini ha ribadito l’importanza del lavoro verso l’obiettivo salvezza: "Bisogna non far scendere l’autoefficacia dei giocatori, il percorso sta andando avanti e non puoi pensare di fare passi indietro dopo sconfitte come questa. La squadra ha la sua identità e i suoi principi di gioco, vogliamo salvarci attraverso questo".

Per altre dichiarazioni dell’allenatore gialloblù, si rimanda all’intervista rilasciata dopo Napoli-Frosinone.