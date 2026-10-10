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Allegri ritrova Beukema e Neres titolare col Frosinone

Allegri ritrova Beukema e Neres per Napoli-Frosinone: il brasiliano verso il rientro da titolare, convocato anche Pereyra.

di · 1 min
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Allegri ritrova Beukema e Neres titolare col Frosinone
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IN BREVE
  • Allegri recupera Beukema dopo l'ultima gara giocata a maggio scorso
  • Neres candidato a partire titolare contro il Frosinone, prima volta da gennaio
  • Pereyra dalla Primavera tra i convocati del Napoli per la sfida

Massimiliano Allegri per la sfida tra SSC Napoli e Frosinone potrà nuovamente contare su Sam Beukema e David Neres, a quanto si apprende da indiscrezioni delle ultime ore. Il difensore olandese, che non scende in campo da maggio, potrebbe essere impiegato a gara in corso. Per l’esterno brasiliano invece, si prospetta la partenza dal primo minuto, che sarebbe la prima occasione da gennaio scorso.

Convocato anche Pereyra dalla Primavera, mentre la squadra di Allegri affronta l’ennesima emergenza legata agli infortuni. Olivera, Vergara e Favasuli resteranno infatti indisponibili, ma il tecnico azzurro punta sul ritorno di alcuni elementi fondamentali per gestire al meglio le energie e le rotazioni. Approfondisci sulle scelte di formazione di Allegri per Napoli-Frosinone.

Beukema e Neres sono visti come risorse chiave in questa fase della stagione, in cui il Napoli cerca di ricompattarsi davanti alle difficoltà. La situazione infortuni resta però complessa, come dimostrato dal recente stop di Vergara, già descritto nei dettagli di questo articolo.

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