Massimiliano Allegri si sarebbe lasciato andare a una sfuriata negli ultimi minuti di Napoli-Frosinone, puntando il dito contro il proprio attaccante Lorenzo Lucca per alcuni movimenti giudicati errati. Secondo indiscrezioni, il tecnico avrebbe inizialmente rincuorato il giocatore, ma con il passare dei minuti la pazienza sarebbe venuta meno: Allegri avrebbe iniziato a sbraitare dalla panchina, richiamando più volte l’ex Udinese.

La scena, a quanto si apprende, non sarebbe nuova per questa stagione, a conferma di una certa insoddisfazione per alcune scelte offensive del centravanti. Il tema dei movimenti dell’attaccante era già stato affrontato in altre occasioni, evidenziando come Allegri sia particolarmente attento ai dettagli tattici nella gestione del reparto avanzato.

Per altri dettagli sulla gestione di Lucca nelle scelte di formazione, si può leggere Napoli-Frosinone, Lucca candidato per una maglia da titolare.