Massimiliano Allegri valuta il ballottaggio tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca in vista della sfida di Serie A contro il Frosinone, in programma questa sera. Secondo alcune ricostruzioni, l’allenatore del Napoli starebbe riflettendo sulla gestione del centravanti, tenendo conto dei numerosi impegni ravvicinati che attendono gli azzurri e della successiva trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Il possibile passaggio al 3-4-2-1 darebbe al Napoli maggiore equilibrio e solidità, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato. Davanti ad Alex Meret, la difesa potrebbe essere composta da Sam Beukema, Amir Rrahmani e Rafa Marin, con Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sugli esterni. In mezzo al campo spazio per la coppia Billy Gilmour–Stanislav Lobotka.

A centrocampo e in attacco, le scelte potrebbero riservare qualche sorpresa. David Neres è tra i favoriti per una maglia da titolare e Kevin De Bruyne potrebbe essere avvicinato alla porta. Il vero nodo resta però la scelta del numero 9: Hojlund parte favorito ma la vicinanza dei prossimi impegni spinge Allegri a valutare possibili rotazioni o cambi dell’ultimo minuto.

Per una panoramica sugli scenari d’attacco degli azzurri, leggi anche Napoli-Frosinone, Lucca candidato per una maglia da titolare e Allegri valuta alternanza Hojlund-Lucca durante il tour de force di ottobre.