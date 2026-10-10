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Napoli, Allegri valuta Hojlund o Lucca: il dubbio centravanti verso il Frosinone

Allegri ha un dubbio centravanti in vista di Napoli-Frosinone: Hojlund favorito, ma Lucca insidia per una maglia da titolare.

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Napoli, Allegri valuta Hojlund o Lucca: il dubbio centravanti verso il Frosinone
· Foto: GIACOMO COSUA
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IN BREVE
  • Allegri valuta il ballottaggio tra Hojlund e Lucca per il ruolo di centravanti
  • Il 3-4-2-1 può garantire al Napoli maggiore equilibrio contro il Frosinone
  • Rotazioni probabili in vista della Champions contro il Villarreal

Massimiliano Allegri valuta il ballottaggio tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca in vista della sfida di Serie A contro il Frosinone, in programma questa sera. Secondo alcune ricostruzioni, l’allenatore del Napoli starebbe riflettendo sulla gestione del centravanti, tenendo conto dei numerosi impegni ravvicinati che attendono gli azzurri e della successiva trasferta di Champions League contro il Villarreal.

Il possibile passaggio al 3-4-2-1 darebbe al Napoli maggiore equilibrio e solidità, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato. Davanti ad Alex Meret, la difesa potrebbe essere composta da Sam Beukema, Amir Rrahmani e Rafa Marin, con Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sugli esterni. In mezzo al campo spazio per la coppia Billy GilmourStanislav Lobotka.

A centrocampo e in attacco, le scelte potrebbero riservare qualche sorpresa. David Neres è tra i favoriti per una maglia da titolare e Kevin De Bruyne potrebbe essere avvicinato alla porta. Il vero nodo resta però la scelta del numero 9: Hojlund parte favorito ma la vicinanza dei prossimi impegni spinge Allegri a valutare possibili rotazioni o cambi dell’ultimo minuto.

Per una panoramica sugli scenari d’attacco degli azzurri, leggi anche Napoli-Frosinone, Lucca candidato per una maglia da titolare e Allegri valuta alternanza Hojlund-Lucca durante il tour de force di ottobre.

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