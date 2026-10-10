Massimiliano Allegri aveva individuato nella lunga sosta per le Nazionali il momento chiave per il Napoli, convinto che la squadra avrebbe potuto ritrovare la migliore brillantezza atletica. A quanto si apprende, il tecnico partenopeo ha lavorato in queste tre settimane con grande intensità sui giocatori rimasti a disposizione, sfruttando l’assenza di impegni ufficiali per monitorare sia i rientranti dall’infermeria sia le condizioni degli azzurri impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

In vista della gara odierna contro il Frosinone allo stadio Maradona, la squadra parte con il rammarico per il recente passo falso di Firenze, episodio su cui Allegri si sarebbe soffermato sottolineando l’importanza della pronta reazione della squadra. All’interno del gruppo ci sono state ulteriori defezioni, come quella di Alisson Santos, ancora indisponibile, ma la pausa ha permesso di aumentare i carichi di lavoro e organizzare il rientro di alcuni infortunati.

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