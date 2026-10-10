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Allegri, nuova brillantezza atletica Napoli dopo la sosta: la deadline fissata

Allegri punta sulla brillantezza atletica del Napoli dopo la sosta: monitoraggi e lavoro intenso in vista del Frosinone.

di · 1 min
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Allegri, nuova brillantezza atletica Napoli dopo la sosta: la deadline fissata
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IN BREVE
  • Allegri ha fissato la sosta per le Nazionali come deadline per il recupero atletico del Napoli
  • Alisson Santos resta indisponibile mentre la squadra lavora per ritrovare brillantezza
  • Il prossimo test sarà la sfida al Maradona contro il Frosinone dopo il ko a Firenze

Massimiliano Allegri aveva individuato nella lunga sosta per le Nazionali il momento chiave per il Napoli, convinto che la squadra avrebbe potuto ritrovare la migliore brillantezza atletica. A quanto si apprende, il tecnico partenopeo ha lavorato in queste tre settimane con grande intensità sui giocatori rimasti a disposizione, sfruttando l’assenza di impegni ufficiali per monitorare sia i rientranti dall’infermeria sia le condizioni degli azzurri impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

In vista della gara odierna contro il Frosinone allo stadio Maradona, la squadra parte con il rammarico per il recente passo falso di Firenze, episodio su cui Allegri si sarebbe soffermato sottolineando l’importanza della pronta reazione della squadra. All’interno del gruppo ci sono state ulteriori defezioni, come quella di Alisson Santos, ancora indisponibile, ma la pausa ha permesso di aumentare i carichi di lavoro e organizzare il rientro di alcuni infortunati.

Per approfondire lo stato della rosa in vista del match e il recupero degli acciaccati, puoi leggere anche l’articolo sulla situazione di McTominay e il recupero per la sfida al Frosinone.

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