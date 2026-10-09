Il gruppo del SSC Napoli ha svolto una sessione di allenamento mattutina al SSC Napoli Training Center in vista della sfida contro il Frosinone. I calciatori azzurri sono stati impegnati in esercitazioni di attivazione fisica seguite da lavoro tecnico-tattico, come riporta il sito ufficiale della società.

La seduta si inserisce nel programma di preparazione in vista del match contro la squadra allenata da Alvini. La partita è in programma domani e la squadra ha continuato a lavorare per arrivare pronta all’appuntamento.

Per aggiornamenti sugli ultimi allenamenti della squadra, consulta anche il report precedente: SSC Napoli, allenamento 8 ottobre: gruppo al completo verso il Frosinone.