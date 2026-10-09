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Perrone, il Napoli insiste: la posizione del Como su un possibile trasferimento

Perrone, il Napoli non molla la pista per il centrocampista: Como deciso a trattenere il talento argentino. Tutte le novità sul possibile trasferimento.

di · 1 min
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Maximo Perrone
Foto: BugWarp / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il Napoli resta interessato a Maximo Perrone come possibile erede di Lobotka
  • Il Como intende rinnovare il contratto di Perrone nonostante la concorrenza
  • Perrone è stato riscattato dal Manchester City per 13 milioni di euro

Il Napoli non ha intenzione di mollare la pista che porta a Maximo Perrone, centrocampista argentino del Como considerato tra i profili più interessanti della Serie A. A quanto si apprende, il club di Aurelio De Laurentiis continua a seguirlo con attenzione, valutandolo anche come possibile erede di Stanislav Lobotka per il futuro.

Nonostante l’arrivo di Milla abbia aumentato la concorrenza a centrocampo nel Como e ridotto il minutaggio di Perrone in questo avvio di stagione, la dirigenza lombarda si sarebbe già mossa per blindare il talento ventunenne. Secondo alcune ricostruzioni, il club lariano è determinato a rinnovare il contratto dell’ex Manchester City, arrivato a titolo definitivo dopo la promozione in Serie A e già riscattato per 13 milioni di euro.

Le prestazioni di Perrone non sono passate inosservate alle big italiane. L’Inter aveva valutato un interesse nel 2025, in caso di arrivo di Cesc Fabregas in panchina, mentre Juventus e Napoli hanno provato a muoversi in tempi più recenti. L’orientamento del Como però resta quello di trattenere i suoi gioielli, puntando a confermarsi ai vertici dopo l’ingresso in Champions League e la vittoria all’esordio europeo contro il Lipsia.

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