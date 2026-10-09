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Serie A FONTE: SSC NAPOLI

Napoli-Frosinone precedenti: equilibrio nei confronti recenti al Maradona

Napoli-Frosinone precedenti: bilancio equilibrato al Maradona, 3 vittorie Napoli, 3 pareggi e 1 successo Frosinone.

di · · 1 min
LIVE Napoli-Verona 2-0: triplice fischio al Maradona
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IN BREVE
  • Sono sette i precedenti ufficiali tra Napoli e Frosinone al Maradona secondo SSC Napoli
  • Tre vittorie Napoli, tre pareggi e un successo Frosinone nei confronti diretti in casa azzurra
  • Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette gare ufficiali giocate al Maradona

Napoli e Frosinone si affronteranno al Maradona con un bilancio recente particolarmente equilibrato tra le due formazioni. Secondo quanto riporta il sito ufficiale SSC Napoli, nei sette confronti ufficiali disputati a Napoli, gli azzurri hanno ottenuto tre vittorie e tre sono stati i pareggi, mentre una volta si è imposto il Frosinone.

L’ultimo successo casalingo del Napoli risale alla Serie A 2018/19 con un netto 4-0, mentre il pareggio più recente è stato il 2-2 nell’attuale campionato. Il Frosinone ha invece festeggiato la sua unica vittoria al Maradona nella Coppa Italia 2023/24, con il sorprendente punteggio di 0-4.

Il momento della squadra partenopea in casa non è dei più brillanti: tra la scorsa e l’attuale stagione, il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite ufficiali giocate davanti al proprio pubblico. Un dato che sottolinea la necessità di un cambio di passo per i ragazzi di Allegri in vista della prossima sfida.

Per ulteriori aggiornamenti sulle scelte di formazione, è possibile consultare l’approfondimento su Napoli-Frosinone Allegri cambi: difesa a tre e Neres tra i possibili titolari.

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