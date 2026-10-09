Il Napoli guidato da Massimiliano Allegri ha concluso la preparazione in vista della sfida contro il Frosinone, in programma allo stadio Maradona il 10 ottobre alle 20:45. A quanto si apprende, nella seduta mattutina della vigilia, la squadra partenopea si è concentrata su attivazione e soprattutto su esercitazioni tecnico-tattiche al SSC Napoli Training Center.

I giocatori azzurri sono tornati al lavoro dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, focalizzando l’attenzione sugli aspetti strategici che saranno decisivi contro la formazione allenata da Massimiliano Alvini. L’allenamento si è svolto regolarmente e ha mirato a ottimizzare la preparazione della squadra sotto la guida di Allegri.

In vista della partita, restano da valutare eventuali scelte di formazione e la possibile presenza tra i convocati di calciatori prossimi al rientro come Scott McTominay, il cui recupero è approfondito in questo articolo dedicato.