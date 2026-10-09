Napoli-Frosinone formazione: Sky Sport dà ulteriori conferme sulle scelte di Massimiliano Allegri per la sfida in programma domani alle 20:45 allo stadio Maradona. L’allenatore azzurro avrebbe ultimato le prove sulla difesa a tre in settimana, soluzione che sembra confermata anche a causa dell’indisponibilità di Mathías Olivera.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli dovrebbe giocare con Alex Meret in porta e il terzetto difensivo formato da Sam Beukema, Amir Rrahmani e Marín. Sulle fasce il tecnico dovrebbe affidarsi a Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola, entrambi favoriti per presidiare le corsie laterali.

A centrocampo, Billy Gilmour e Stanislav Lobotka sono pronti a essere schierati dal primo minuto nel cuore della mediana, un assetto già ipotizzato e approfondito nel nostro articolo su Gilmour e Lobotka in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Kevin De Bruyne e David Neres: il brasiliano, in particolare, è stato osservato positivamente negli ultimi allenamenti e dovrebbe partire titolare alle spalle di Rasmus Højlund.

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Tra le novità più rilevanti, c’è il ritorno tra i convocati di Scott McTominay dopo oltre un mese di stop: il centrocampista scozzese ha infatti recuperato pienamente, ma il suo minutaggio dovrebbe essere limitato. "Ha 20-30 minuti nelle gambe", ha spiegato Allegri in conferenza. Secondo Sky Sport, quindi, McTominay siederà inizialmente in panchina, pronto eventualmente a subentrare nella ripresa.

L’unico ballottaggio resta quello tra Beukema e Matteo Politano, che comporterebbe lo spostamento di Di Lorenzo in linea arretrata e il ritorno al 4-3-3, come approfondito nel nostro focus sulle possibili variazioni tattiche di Allegri.

La probabile formazione confermata da Sky Sport per Napoli-Frosinone è quindi: Meret; Beukema, Rrahmani, Marín; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Højlund.