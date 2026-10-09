Come riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri ha scelto di non mandare il Napoli in ritiro nella serata precedente alla sfida contro il Frosinone. La tradizionale preparazione pre-partita è stata sostituita da un appuntamento fissato per la mattina del match all’hotel Serapide a Pozzuoli.

La rosa azzurra è tornata al completo dopo i rientri di Gilmour e Lobotka, che, in condizioni normali, avrebbero potuto riposare ma scenderanno in campo dal primo minuto, viste le poche alternative in mediana. Proprio questa situazione ha portato all’aggregazione in prima squadra di Luigi Riccio, giovane centrocampista nato nel 2009. Secondo quanto evidenziato dalla testata partenopea, "le alternative sono pochissime a centrocampo, tant’è che è stato anche aggregato il baby Riccio, classe 2009".

Riccio, nel giro della Primavera guidata da mister Nocerino, è stato visionato da vicino da Allegri e vanta presenze con l’Under-18 azzurra, oltre ad aver già firmato il suo primo contratto professionistico in estate. Cresciuto nella scuola calcio Cantera Napoli e passato anche per il settore giovanile del Materdei, il giovane centrocampista è considerato un prospetto interessante della cantera azzurra, come approfondito nell’articolo correlato Allegri chiama Luigi Riccio in gruppo: il giovane già nel giro Under 18 e azzurro, contratto firmato in estate.

La squadra azzurra si prepara così alla delicata sfida contro il Frosinone, con il pubblico che si attende una reazione e tre punti fondamentali per risalire in classifica.