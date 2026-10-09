Matteo Politano si è messo in grande evidenza durante l’allenamento del Napoli a Castel Volturno in vista della sfida di Serie A contro il Frosinone. L’esterno offensivo, a quanto si apprende, ha trasformato la seduta in una vera e propria esibizione di tecnica e coordinazione: numerosi i colpi di tacco e le giocate al volo che hanno attirato applausi anche dai compagni e dallo staff.
Secondo alcune ricostruzioni dall’ambiente azzurro, il numero 21 del Napoli sembra attraversare un periodo di forma psicofisica particolarmente brillante. Le sue invenzioni in spazi stretti e la capacità di accendere la manovra restano asset preziosi nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, sia nel modulo abituale sia in caso di passaggio al 3-4-2-1 che lo vedrebbe protagonista sulla fascia.
La sua versatilità, insieme alla qualità abbinata alla generosità in fase difensiva, rendono Matteo Politano un elemento chiave nell’approccio al delicato match in programma.
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