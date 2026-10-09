Come riportato da Il Mattino e da ulteriori indiscrezioni di stampa, Massimiliano Allegri è pronto a varare la difesa a tre per la sfida tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Oltre all’opzione con Lorenzo Lucca dal primo minuto, guadagna forza la possibilità di vedere una linea difensiva a tre, con abbondanza di centrali a disposizione dopo i recuperi di Marianucci e Badiashile. Resta l’idea di gestione delle forze in vista della sfida europea con il Villarreal.

Modulo Napoli-Frosinone: 3-4-2-1 o 3-4-3, Lucca avanti e Neres dal 1’

Secondo le ultime indicazioni riportate dai quotidiani nazionali, Allegri ha lavorato sia sul 3-4-2-1 che sul 3-4-3, sfruttando la possibilità di ruotare i singoli nel reparto offensivo. Il tridente vedrebbe Lorenzo Lucca come riferimento centrale. Alle sue spalle, spazio a Kevin De Bruyne e a uno fra David Neres e Noa Lang. Il ritorno al nuovo assetto "non è una chimera", scrive Il Mattino: abbondanza tra i difensori centrali e l’obiettivo di conservare Rasmus Højlund fresco per il prossimo impegno europeo restano i punti fermi della vigilia.

"Si va verso il ritorno dal primo minuto di Neres, l’esigenza di dover costringere De Bruyne al tour de force […] e la scommessa Lucca dal primo minuto. Allegri pensa al match con il Villarreal e vorrebbe avere Højlund fresco, visto che la Danimarca lo ha costretto a 4 presenze in 16 giorni", prosegue Il Mattino. Ancora fuori Frank Anguissa e Alisson, entrambi non convocati per proseguire nel recupero fisico.

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Centrocampo e Spinazzola: conferme e scelte

A centrocampo, Scott McTominay sarà inizialmente gestito dopo il lungo stop. Sempre secondo le varie testate, Leonardo Spinazzola è stato recuperato e partirà dal primo minuto, inserito su una fascia che, nel 3-5-2 o nel 3-4-3, valorizza le sue migliori qualità. Lo staff tecnico ha valutato anche il doppio play con Lobotka-Gilmour, senza escludere prove con l’assetto a quattro come ulteriore alternativa.

Per altri dettagli sulle probabili scelte e sulle rotazioni in attacco, rileggi l’analisi sulla candidatura di Lucca da titolare contro il Frosinone e la panoramica sull’alternanza tra Hojlund e Lucca in ottobre.