 Vai al contenuto
Venerdì 9 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER
Serie A

Giovane, dribbling “alla Zidane” in allenamento: cresce l’attaccante del Napoli

Giovane dribbling allenamento Napoli: il brasiliano si mette in luce a Castel Volturno con una veronica alla Zidane, segnali di crescita dopo lo stop.

di · · 1 min
Giovane, dribbling “alla Zidane” in allenamento: cresce l’attaccante del Napoli
PUBBLICITÀ
CONDIVIDI
IN BREVE
  • Giovane sfoggia la veronica in allenamento a Castel Volturno
  • Il brasiliano torna brillante dopo l'operazione all'ernia
  • Giovanni Manna ha investito oltre 20 milioni per il suo cartellino

Giovane si mette in mostra a Castel Volturno, dove durante gli ultimi allenamenti ha esibito tocchi tecnici di alto livello, tra cui la celebre "veronica", il dribbling reso famoso da Zinedine Zidane. A quanto si apprende, l’attaccante brasiliano del Napoli, numero 23, ha impressionato i compagni superando la difesa con girate a 360 gradi e facendo fatica a essere fermato dagli sparring partner.

Il talento brasiliano, tornato a piena disposizione dopo l’operazione all’ernia affrontata nelle scorse settimane, mostra segnali positivi sia dal punto di vista fisico che mentale. Secondo alcune ricostruzioni, Giovani Manna avrebbe investito oltre venti milioni per portare a Napoli il calciatore dall’Hellas Verona, puntando molto sulle potenzialità dell’attaccante.

Con il calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League, Giovane potrebbe rappresentare una risorsa importante per l’allenatore nelle prossime settimane, quando saranno valutate eventuali rotazioni nel reparto offensivo.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli

Leggi anche

Commenti