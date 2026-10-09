Benoit Badiashile continua a lavorare intensamente a Castel Volturno per guadagnarsi un ruolo importante nel Napoli di Massimiliano Allegri. Il difensore francese, durante la sosta, ha dedicato ogni energia a inserirsi nei meccanismi tattici della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato contro il Frosinone e di Champions League.

A raccontare la determinazione di Badiashile, secondo quanto si apprende, è uno scatto che lo ritrae mentre si asciuga il sudore dalla fronte, esausto ma ancora concentrato. Un’immagine in bianco e nero che esprime lo sforzo e la dedizione mostrati in allenamento dal numero 5 azzurro, desideroso di conquistare la fiducia dell’allenatore dopo la sua unica, non brillante apparizione a San Siro.

Badiashile punta a farsi trovare nella miglior condizione fisica e mentale per la ripresa della Serie A, ben consapevole della concorrenza nel reparto arretrato. Ogni sessione sul campo rappresenta per il centrale la possibilità di lanciare un segnale preciso: volontà di riscatto e pieno coinvolgimento nel progetto Napoli.