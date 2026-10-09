Secondo indiscrezioni di stampa, Frank Zambo Anguissa continuerà a restare lontano dal campo e salterà anche la prossima gara del Napoli contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona.

Il centrocampista non figura tra i convocati di Massimiliano Allegri ormai da diverse settimane, dopo aver riportato una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra. Inizialmente, la diagnosi suggeriva uno stop di qualche settimana, ma il recupero si sta protraendo: sono infatti già passate tre settimane dall’ultima partita disputata contro la Fiorentina e i tempi di rientro restano ancora incerti.

Il possibile ritorno in campo di Anguissa potrebbe coincidere con la sfida contro il Venezia, in programma il 17 ottobre, anche se non è da escludere che lo staff medico decida di attendere ulteriormente per ridurre i rischi di ricaduta. La situazione verrà valutata giorno per giorno, monitorando attentamente le risposte del giocatore agli ultimi allenamenti individuali.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni degli infortunati azzurri e possibili rientri, si veda anche il nostro approfondimento su Vergara, Anguissa e Alisson Santos: il punto sui tempi di recupero.