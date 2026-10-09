Massimiliano Allegri si prepara a recuperare tre giocatori chiave del Napoli per la sfida contro il Frosinone, in programma domani 10 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, il tecnico toscano potrà contare nuovamente su Alex Meret, Marianucci e Scott McTominay, calciatori considerati veri e propri "pupilli" dall’allenatore ex Juventus.

Il portiere friulano Meret torna saldamente titolare, anche in presenza di Milinkovic, come confermato da Allegri in conferenza stampa nelle scorse ore. Marianucci, difensore che aveva impressionato prima dell’infortunio, ha recuperato ed è pronto a giocarsi le sue chance in vista del match contro la squadra di Di Francesco.

Per lo scozzese McTominay, indicato come uno degli elementi più importanti dell’organico, Allegri valuterà se concedergli minuti già contro il Frosinone, dopo l’assenza dagli ultimi impegni a causa di problemi fisici. Oltre a loro, stando a quanto filtra, c’è una novità rilevante anche per Sam Beukema, che dopo il pieno recupero fisico potrebbe essere schierato da titolare già domani sera.

Per approfondimenti sulle scelte di formazione in vista di Napoli-Frosinone, inclusa la possibile esclusione di Politano e il ballottaggio tra i difensori centrali, rimandiamo all’articolo Napoli-Frosinone, Allegri pronto a lanciare Beukema e lasciare fuori Politano.