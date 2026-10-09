Massimiliano Allegri ha affrontato il tema degli infortuni in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Frosinone. L’allenatore del Napoli ha evidenziato come quest’anno il numero degli stop tra i giocatori sia quasi raddoppiato rispetto alla scorsa stagione, invitando a soffermarsi su alcuni dettagli spesso trascurati.

A una domanda sull’incidenza dell’elevato numero di gare, Allegri ha sottolineato l’importanza dell’aumento del tempo effettivo di gioco e dei ritmi sostenuti. Secondo quanto si apprende, il tecnico ha spiegato: "Il dato statistico… io non sono molto amante dei dati, ma grazie ad Orsato c’è un indirizzo diverso. Per gioco effettivo s’è superata persino la Premier e quindi 6 minuti in più di gioco effettivo sono tanti, se lo moltiplicate per 50-60 partite per chi gioca in Europa, diventano altre 6-7 partite in più per chi gioca in Europa. Bisogna riflettere su questo, i ritmi sono diversi".