Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Frosinone della gestione del gruppo durante le tre settimane di stop per le nazionali. A Castel Volturno, la squadra ha potuto lavorare con un organico ridotto, dato l’alto numero di giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Stando a quanto si apprende, il tecnico azzurro ha spiegato: “Il bilancio lo vedremo domani sera (ride, ndr), se si fa risultato è servita, altrimenti era meglio giocare ancora. Abbiamo lavorato con quelli che avevamo, abbiamo fatto due amichevoli, una con l’Avellino ed una tra di noi per dare un po’ di condizione e far giocare chi aveva trovato meno spazio”.

Le parole di Allegri evidenziano l’approccio pragmatico adottato nello sfruttare la sosta per mantenere il ritmo partita, dandone l’opportunità soprattutto a chi era stato meno impiegato nelle prime gare stagionali. In questo periodo di allenamenti a Castel Volturno, l’attenzione è stata rivolta anche alla situazione fisica generale della rosa e alle esigenze di minutaggio di alcuni elementi.

Tra le attività che il Napoli ha svolto nelle ultime settimane figurano le già citate amichevoli, utili non solo per la preparazione atletica ma anche per valutare lo stato di forma dei vari giocatori. Sul contesto del lavoro nel centro tecnico azzurro, approfondimenti sono disponibili anche nell’articolo De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Allegri e Manna, focus anche su Qualiano.