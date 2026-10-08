Secondo quanto riportato da Tuttosport, il quadro degli infortunati in casa Napoli si fa più chiaro con aggiornamenti sui tempi di recupero di Antonio Vergara, Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos.
Il caso più delicato riguarda Antonio Vergara, che dovrà osservare almeno quattro settimane di stop. Gli azzurri puntano a riaverlo disponibile in vista del big match contro la Lazio, programmato per l’8 novembre. La condizione del classe 2003 sarà costantemente monitorata dallo staff medico, con la speranza che possa completare il percorso di recupero entro i tempi previsti.
L’infortunio di Antonio Vergara rappresenta una perdita pesante per la squadra, alla luce delle qualità e della crescita evidenziate dal centrocampista in questa stagione.
Situazione più incoraggiante invece per Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos. Il recupero dei due centrocampisti procede come da programma e, secondo il quotidiano torinese, dovrebbero tornare a disposizione già per la gara contro il Venezia. I tempi verranno valutati giorno dopo giorno, ma l’ottimismo sul loro rientro sembra confermato dalle ultime notizie.
Per ulteriori dettagli sulle condizioni di Vergara, è disponibile anche l’approfondimento su infortunio e tempi di recupero.
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