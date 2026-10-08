Secondo indiscrezioni di stampa, il Napoli è al decimo posto in Serie A per pressing offensivo. I dati Opta evidenziano che il valore PPDA (Passes Per Defensive Action) della squadra di Massimiliano Allegri è di 13,5: più alto rispetto ad altri club, segnale di un’intensità inferiore nella pressione alta.

In testa per questo parametro c’è il Frosinone, guidato da Massimiliano Alvini, che registra un PPDA di 9,5 e si posiziona primo per aggressività senza palla in campionato. Un confronto che fotografa una differenza evidente nell’atteggiamento tattico: il Frosinone, con 10 punti in classifica, mostra grande intensità e pressing, mentre il Napoli, fermo a 7 punti dopo cinque giornate, secondo le stesse fonti deve lavorare sia sull’atteggiamento che sulla capacità di recuperare palla nella metà campo avversaria.

I numeri sostengono questa analisi: gli azzurri infatti hanno realizzato solo 7 gol finora. Un pressing più efficace permetterebbe, secondo le indiscrezioni, di recuperare il pallone più vicino alla porta avversaria, offrendo così maggiori occasioni agli attaccanti e creando le condizioni per aumentare la produzione offensiva.