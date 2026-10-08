Il Napoli si prepara alla ripresa della Serie A e tra le novità più rilevanti c’è il Napoli McTominay recupero, con la probabile convocazione del centrocampista scozzese per la sfida contro il Frosinone in programma sabato al Maradona.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Scott McTominay ha ricevuto ieri l’idoneità sportiva a seguito dell’intervento di ablazione cardiaca effettuato a Manchester. "Cresce la fiducia di avere tra i convocati McTominay che ieri ha riavuto l’idoneità sportiva: sta intensificando i carichi, si sta allenando in gruppo e comincia a fare a sportellate. Qualche minuto nelle gambe potrebbe averlo, ma bisogna capire quale sia la sua sensibilità. Questa voglia forte può portarlo tra i convocati", ha dichiarato il giornalista Francesco Modugno di Sky Sport.

Anche secondo altre fonti di stampa, McTominay sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già in occasione del match contro i ciociari. Il suo recupero amplierebbe le soluzioni a centrocampo in una rosa condizionata dagli infortuni di Favasuli, Olivera e Vergara. L’ex Manchester United ha già superato le terapie con anticoagulanti ed è tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se difficilmente risulterà subito al meglio della condizione dopo settimane di allenamento individuale. Vederlo quantomeno in panchina è considerata una notizia importante per Allegri, che nel nuovo ciclo di partite avrà bisogno di forze fresche.

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Restano ancora in dubbio alcune scelte legate al modulo e alla gestione delle alternative disponibili. Da monitorare inoltre il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic per il ruolo di portiere titolare. Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.

Nel programma azzurro si profila una sequenza fitta di impegni tra Serie A e Champions League che vedrà la squadra affrontare una serie di trasferte decisive e la necessità di un turnover mirato.