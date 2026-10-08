Carlo Alvino, giornalista napoletano, ha commentato negli studi di Teleclub il rientro in gruppo di Scott McTominay dopo l’operazione al cuore. Il centrocampista scozzese del Napoli ha già ottenuto l’ok dai medici e l’idoneità sportiva, tornando a disposizione della squadra con tempistiche definite "flash" dallo stesso Alvino.

"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay – ha dichiarato –. Il rientro di ieri dopo l’ok dei medici e l’idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore".

Alvino ha inoltre sottolineato il clima positivo verso il prossimo match degli azzurri: "Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato".

Per approfondire il tema dell’idoneità sportiva e il rapido rientro, è possibile leggere i dettagli sul reintegro in gruppo di McTominay.