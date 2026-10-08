Secondo indiscrezioni di stampa, Stanislav Lobotka e Billy Gilmour sono rientrati oggi a Castel Volturno e hanno preso parte alla sessione di allenamento mattutina del Napoli. La squadra sta preparando la prossima gara di Serie A, in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone.

Il report ufficiale della SSC Napoli riferisce che "Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali".

Con il ritorno di tutti i nazionali, il tecnico azzurro può ora lavorare con la rosa al completo in vista del prossimo appuntamento di Serie A.