Secondo indiscrezioni di stampa, Rasmus Højlund sta vivendo un avvio di stagione contrastante con il Napoli. L’attaccante danese ha già trovato la rete due volte da inizio campionato, ma entrambe le sue marcature sono arrivate in incontri poi persi dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Un dato che ne ridimensiona l’impatto sulle sorti della formazione azzurra, ancora in difficoltà nel trovare continuità.

Højlund è stato riscattato in estate dal Manchester United e in queste settimane prova ad affermarsi come punto di riferimento offensivo, in un Napoli ancora colpito da numerose assenze e con un attacco che ha segnato solo sette gol nelle prime cinque giornate.

Con la sfida in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone, l’occasione per sbloccare il tabù è concreta: Højlund punta a realizzare una rete che abbia un peso diretto sul risultato e porti i tre punti al Napoli. Una sua marcatura decisiva potrebbe dare fiducia alla squadra in un momento considerato delicato.