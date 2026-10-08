Secondo quanto riportato da Il Roma, Benoît Badiashile potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Napoli sabato contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Durante la sosta per le Nazionali, il difensore centrale francese è stato osservato attentamente da Massimiliano Allegri, che ha valutato le sue condizioni e possibilità di schieramento per la sfida di Serie A.

La pausa internazionale ha permesso all’ex Chelsea, arrivato in prestito dai Blues per tre milioni di euro, di ritrovare la forma e integrarsi meglio con la squadra, mentre molti compagni erano impegnati con le rispettive selezioni. "Da sabato comincia il tour de force, Allegri dovrà fare dei cambi per evitare di caricare troppo sempre gli stessi uomini. Ed ecco che Benoît potrebbe finalmente ritrovare il campo. Magari da titolare. Addirittura potrebbe debuttare dal primo minuto contro il Frosinone. Allegri ha avuto modo di seguirlo attentamente mentre in dieci erano con le Nazionali. Badiashile è bravo nella marcatura", evidenzia Il Roma.

Allegri pensa a una difesa a tre per Napoli-Frosinone

Secondo indiscrezioni di stampa, Allegri starebbe valutando anche un possibile passaggio alla difesa a tre. Le assenze per infortunio di Mathías Olivera e Favasuli limitano le scelte sulle corsie esterne, favorendo l’ipotesi di utilizzare il francese al centro nella linea difensiva. Badiashile, che non ha brillato nell’unica breve apparizione contro l’Inter, ha ora l’opportunità di mettersi in evidenza in un contesto tattico diverso e nella gestione del fitto calendario che attende gli azzurri.

La sua presenza in campo rappresenterebbe quindi una soluzione utile per la rotazione e un’occasione per testare le sue capacità di marcatura e inserimento nei meccanismi difensivi partenopei. Nel frattempo, cresce anche l’attesa per il rientro di altri elementi della rosa: Meret è tornato in gruppo, fattore che potrebbe influenzare le scelte difensive nelle prossime gare.