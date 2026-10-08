Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha chiamato nella rosa della prima squadra Luigi Riccio, mezzala classe 2009, come supporto temporaneo dopo l’infortunio di Antonio Vergara. La decisione, riportata dal Corriere dello Sport e da altre indiscrezioni di stampa, risponde alla necessità di colmare le numerose assenze nei recenti allenamenti a Castel Volturno, in particolare quelle a centrocampo aggravate dallo stop di Antonio Vergara per lesione distrattiva al soleo destro.

Luigi Riccio, considerato un talento emergente del vivaio partenopeo, ha giocato nell’ultima stagione sotto età con la formazione Under 18 della SSC Napoli, sommando minuti preziosi in una categoria superiore. Inoltre, il giovane era già stato inserito in precedenza nelle convocazioni della nazionale italiana under 15, guadagnandosi così un primo riconoscimento a livello federale. Le performance offerte nelle giovanili hanno convinto il club azzurro a fargli firmare un contratto nella scorsa estate.

Riccio resterà aggregato al gruppo di Allegri finché permarrà l’emergenza di effettivi: la sua presenza in prima squadra è legata all’attuale fase di defezioni dovute ad infortuni e alle convocazioni nelle squadre nazionali giovanili. Con il ritorno di Antonio Vergara e altri centrocampisti, Riccio dovrebbe rientrare nell’organico allenato da Antonio Nocerino in Primavera, ma per il giovane si aprono prospettive interessanti nel percorso verso la Serie A.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di Antonio Vergara è possibile approfondire la natura dell’infortunio e i tempi di recupero negli articoli correlati: Infortunio per Vergara: lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione e Napoli, infortunio per Vergara: undicesimo stop stagionale e rientro dopo un mese.