Come riportato da indiscrezioni di stampa, l’emergenza infortuni continua a caratterizzare l’inizio di stagione del Napoli. L’ultimo giocatore costretto a uno stop è Antonio Vergara, centrocampista degli azzurri, che ha riportato una lesione distrattiva di medio grado al soleo destro nel corso della partita di Nations League tra Italia e Turchia. Gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno confermato l’entità dell’infortunio e Vergara ha già iniziato il percorso terapeutico.

L’assenza di Antonio Vergara si aggiunge a una lista di infortuni che ha già raggiunto quota undici in rosa per Massimiliano Allegri. Un dato significativo, considerando che il Napoli ha disputato soltanto sei partite tra campionato e Champions League. Prima di Vergara, erano rimasti fuori per problemi fisici Favasuli e Olivera; precedentemente, era toccato anche a Marianucci, Buongiorno, Alisson Santos, Meret, Anguissa, Giovane, McTominay e Spinazzola. Una sequenza che ha condizionato inevitabilmente le scelte di formazione e ridotto sensibilmente la possibilità di rotazioni per il tecnico.

Tempi di recupero e partite che Vergara salterà

Secondo quanto trapela, Vergara dovrà proseguire con terapie specifiche per circa due settimane, per poi valutare il passaggio al lavoro atletico. La prognosi complessiva prevede uno stop di almeno un mese, con le tempistiche definitive che dipenderanno dall’evoluzione del recupero muscolare. Inevitabile quindi la sua assenza nel fitto calendario azzurro: il centrocampista salterà cinque gare di campionato e tre impegni di Champions League, tra cui quelli contro Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Monza, Juventus e Porto. L’obiettivo del club è di poterlo riavere tra i convocati per la sfida contro la Lazio, anche se resta prematuro indicare una data precisa.

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Nel frattempo, lo staff medico monitora anche la situazione di Scott McTominay, per il quale sono previsti esami nel corso della giornata odierna per stabilire l’idoneità sportiva, con la speranza di poter recuperare gradualmente altri elementi chiave della rosa.

Approfondimenti sulle condizioni degli altri infortunati sono disponibili nell’articolo La situazione degli infortunati nel Napoli.