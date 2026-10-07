Gli azzurri del Napoli proseguono la preparazione al SSC Napoli Training Center in vista della sfida di sabato contro il Frosinone, prevista per le 20:45 allo stadio Maradona. Durante la seduta pomeridiana, il gruppo ha seguito lavoro in palestra, esercitazioni sulla fase difensiva e conclusioni in porta.

Sono rientrati in gruppo Giovane, Meret e Spinazzola. Sono tornati dagli impegni internazionali anche Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda l’infermeria, l’esito degli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital per Antonio Vergara, infortunatosi durante la Nations League tra Italia e Turchia, ha confermato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Secondo quanto riferito oggi da Tuttosport, il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

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I tempi di recupero previsti per Vergara restano tra i 15 e i 30 giorni. Il centrocampista dovrebbe quindi saltare almeno Napoli-Frosinone e Villarreal-Napoli e con ogni probabilità anche gli impegni successivi se la ripresa non sarà immediata.

Secondo quanto riporta Tuttosport, venerdì, in occasione della rifinitura, Massimiliano Allegri valuterà il quadro degli effettivi a disposizione prima di decidere la formazione per la sfida con la "grande sorpresa del campionato".

Per ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero e sull’infortunio di Vergara si rimanda anche all’approfondimento in questo articolo.