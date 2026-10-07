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Napoli-Frosinone, arbitrerà Feliciani

Feliciani arbitrerà Napoli-Frosinone, match in programma sabato 10 ottobre. Ecco tutte le designazioni per la sesta giornata di Serie A.

di · · 1 min
Napoli-Frosinone, arbitrerà Feliciani
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A. Per la partita tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20:45, è stato scelto l’arbitro Feliciani. Altre partite significative del turno includono Genoa-Fiorentina, diretto da Maresca, e Inter-Parma, arbitrato da Bonacina.

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