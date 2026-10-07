Sono state rese note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di Serie A. Per la partita tra Napoli e Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20:45, è stato scelto l’arbitro Feliciani. Altre partite significative del turno includono Genoa-Fiorentina, diretto da Maresca, e Inter-Parma, arbitrato da Bonacina.