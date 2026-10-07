Nel suo editoriale "Dillo ad Alvino" su Teleclub Canale 77, il giornalista Carlo Alvino ha evidenziato le condizioni con cui il Napoli si avvicina alla sfida di sabato sera contro il Frosinone al Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri continua a fare i conti con una prolungata emergenza infortuni, come sottolineato dall’ultimo stop di Antonio Vergara, che porta a undici le defezioni stagionali.

Alvino ha ricordato la situazione attuale dell’infermeria: "Ci sono Favasuli, Olivera, Anguissa e poi McTominay: siamo in attesa di capire quali risposte darà il test per l’idoneità. La situazione dell’infermeria resta molto complessa". Con nove impegni ufficiali da disputare in meno di un mese, il tecnico sarà costretto a variare spesso le soluzioni in campo, senza farsi condizionare dalle assenze: "Sarà obbligato a cercare soluzioni alternative, partita dopo partita".

Lucca verso una maglia da titolare contro il Frosinone

Alla luce delle difficoltà numeriche, Lorenzo Lucca si candida prepotentemente per una maglia da titolare. Come spiegato da Alvino: "Si ipotizza anche un Lorenzo Lucca con la maglia da titolare dal primo minuto sabato contro il Frosinone". L’attaccante, che ha aumentato minutaggio e condizione durante la pausa, potrebbe essere la soluzione scelta per guidare il reparto offensivo, complice anche il rientro solo da pochi giorni di Rasmus Hojlund dagli impegni con la Danimarca.

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La presenza di un Maradona verso il tutto esaurito rappresenta un ulteriore segnale positivo, secondo il giornalista: "Si va molto probabilmente verso il sold out e questa è una cosa buona e giusta. Il Napoli sta affrontando una pesante emergenza infortuni, ma fortunatamente la stabilità che trasmette Massimiliano Allegri permette di guardare ai prossimi impegni con un pizzico di realistico ottimismo".

Per altri approfondimenti sulla gestione di Lucca durante la sosta e le possibili scelte in vista di Napoli-Frosinone, consultate l’articolo Lucca pronto per un’opportunità contro il Frosinone.