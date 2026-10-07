Antonio Vergara, giovane talento del Napoli, dovrà fronteggiare un problema al soleo che lo terrà lontano dai campi per circa due settimane. A rivelarlo è Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, tramite un post su X.

Il muscolo soleo, che si trova nella parte posteriore della gamba, è cruciale per svolgere attività quotidiane come camminare e correre. In caso di lesioni, è fondamentale un trattamento adeguato per garantire il recupero ottimale.

Con un periodo di stop di due settimane, Vergara sarà costretto a saltare almeno tre partite: Napoli-Frosinone il 10 ottobre, Villarreal-Napoli il 13 ottobre e Venezia-Napoli il 17 ottobre. Il rientro potrebbe avvenire per la sfida in programma contro il Bodo Glimt il 20 ottobre o, in alternativa, per il match con la Roma il 24 ottobre.